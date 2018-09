Onderzoeksbureau: Rescue Vlissingen trok geen 100.000, maar 45.000 bezoekers

VLISSINGEN - Het was druk bij Rescue Vlissingen, heel druk. Hoeveel bezoekers er half augustus naar de elfde editie van het hulpverleningsvenement kwamen? 100.000, zei de organisatie. Onderzoeksbureau RMC, dat in opdracht van de gemeente metingen deed, komt nu met heel andere cijfers: 45.000.

Bert Trommelen, voorzitter Rescue Vlissingen: 'Wij houden vast aan 100.000.'

Huib Lubbers, directeur RMC: 'Wij hebben 22.500 unieke passanten gemeten. De gemeente heeft dat aantal vermenigvuldigd met twee omdat het evenemententerrein groter was dan het gebied waar onze meetpunten stonden. Zo waren er bijvoorbeeld strandopgangen waar bezoekers niet werden gezien door onze sensoren. Zo is 45.000 ontstaan.'

Hoe hebben jullie gemeten?

Trommelen: 'Wij hebben geen speciale telmethode gehanteerd. In 2016 kwamen 80.000 mensen af op Rescue Vlissingen. Naar aanleiding daarvan hebben we ingezet op betere parkeervoorzieningen en pendelbussen. Gezien de drukte van dit jaar zijn we op 100.000 uitgekomen.'

Lubbers: 'Vlissingen telt sinds de zomer twaalf vaste wifisensoren, waarvan er drie op de boulevard staan. Die hebben we gebruikt om te meten. Elke bezoeker die een telefoon bij zich droeg waarvan de wifi aanstond, werd opgepikt als unieke passant.'

100.000 of 45.000. Dat is nogal een verschil.

Trommelen: 'Ik heb geen inzage in de metingen die de gemeente heeft laten uitvoeren. Eerlijk gezegd vind ik dat ook niet zo belangrijk. Rescue Vlissingen is een gezinsevenement waar veel gezinnen met kleine kinderen op af komen. Kleine kinderen hebben geen mobiele telefoon bij zich, dus worden ze in die telling ook niet meegenomen.'

Lubbers: 'Ons meetsysteem geeft een zeer nauwkeurig en betrouwbaar beeld. Op basis van de unieke Mac-adressen die onze sensoren oppikt, komen we op een bepaald aantal dat we vervolgens licht ophogen omdat niet alle mensen die daar rondlopen met hun mobiele telefoon daadwerkelijk hun wifi hebben ingeschakeld. Wat overigens wel klopt, is dat we kleine kinderen niet meerekenen als passant. Op basis daarvan kan er dus altijd een verschil ontstaan.'

Zullen we maar voor de middenweg gaan dan?

Trommelen: 'Ach, het aantal zegt voor ons niet alles. We willen een groot evenement neerzetten, waar veel mensen op afkomen en waar de veiligheid voorop staat.'