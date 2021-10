Onderzoekers Wageningen Universiteit: sla dood die mug (en stuur hem op)

Besmette vogels

In oktober vorig jaar werd voor het eerst iemand ziek die in Nederland met het Westnijlvirus besmet was door een muggenbeet. De vrees is nu dat het Westnijlvirus hier vaste voet aan de grond krijgt. Onderzoek moet uitwijzen of dat het geval is. De muggen raken geïnfecteerd doordat zij besmette vogels steken. Besmette muggen infecteren op hun beurt andere vogels en soms ook mensen en andere zoogdieren.