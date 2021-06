Onderzoekers kraken DNA-code van de ui en dat is goed nieuws voor de Zeeuwse uientelers

video Brand in schuur naast woning in Krabbendij­ke

10:23 KRABBENDIJKE - De brandweer is vannacht rond 01.45 uur uitgerukt voor een brand in een schuur aan de Noordweg in Krabbendijke. Omdat het vuur kon overslaan naar de woning die tegen de schuur aanstond, schaalde de brandweer op naar een middelbrand.