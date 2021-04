Onderzoeker Ageeth van Maldegem: Wat wil de klant straks? Veel mkb-bedrijven weten dat niet

VLISSINGEN - De Vegetarische Slager is een mooi voorbeeld van een boer die het roer in 2010 drastisch omgooide. Nu liggen zijn plantaardige vleesvervangers in het supermarktschap. Zo’n radicale innovatie is eerder uitzondering dan regel in het midden- en kleinbedrijf, zegt Ageeth van Maldegem, coördinator van het kenniscentrum Ondernemen en Innoveren van de HZ University of Applied Sciences. ,,Het mkb weet nog te weinig van de toekomstige behoeften van klanten.”