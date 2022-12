Onderzoek: Zeeuwen zijn gelukkigste Nederlanders

Hoewel Nederlanders en met name Zeeuwen te boek staan als nuchter, hebben ze toch ook een melancholische inslag, blijkt uit het onderzoek. Twee op de drie (64%) hebben warme gevoelens bij de plek waar ze zijn opgegroeid en een kwart (25%) verlangt er zelfs naar terug. Deze kerst viert meer dan de helft (52%) eerste kerstdag in de gemeente waar hij of zij is opgegroeid. Zeeuwen en Groningers zijn van alle Nederlanders kritischer, zij geven de stad of het dorp uit hun jonge jaren respectievelijk een 6,8 en 6,9.

Nederlanders zijn over het algemeen tevreden over hun jeugd, maar niet iedereen is over één kam te scheren. Personen opgegroeid in Zeeland geven hun jeugd een 7,4. Dit terwijl mensen die hun jeugd gespendeerd hebben in Drenthe maar liefst een 8,1 geven. In de beleving van het huidige geluk zijn er ook regionale verschillen te vinden. Waar Friezen een 7,2 als rapportcijfer geven beoordelen Zeeuwen dit met een puike 8,4, het positiefst van alle Nederlanders. Er zijn ook verschillen in de geluksbeleving tussen mannen en vrouwen te vinden. Hoewel het niet mijlenver uit elkaar ligt, voelden mannen zich vroeger gelukkiger dan vrouwen (7,8 vs. 7,4). Ook over hun huidige geluksstatus zijn mannen positiever (7,8) dan vrouwen (7,6).