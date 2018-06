Onderzoek verdwijning Herman Ploegstra heropend

De verdwijning van Ploegstra is een van de meest geruchtmakende cold cases in Nederland. De 35-jarige IJzendijkenaar wordt al bijna acht jaar vermist. Een team van 25 tot 30 rechercheurs doet nu een ultieme poging om met behulp van nieuwe technieken en inzichten helderheid te krijgen over wat er met Ploegstra is gebeurd.

Het coldcaseteam van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant en justitie houden maandagavond om 20.00 uur een bijeenkomst in het gemeentehuis in Oostburg waar aan het publiek om hulp wordt gevraagd. ,, Het onderzoeksteam geeft een presentatie over het dossier. Het doel is om belangstellenden van informatie te voorzien, maar ook om te kijken of er wellicht ideeën leven onder de toehoorders die het onderzoeksteam kunnen helpen’’, aldus de politie.

Justitie heeft een beloning van 15.000 euro klaarliggen voor de gouden tip.

Misdrijf

Politie en justitie gaan ervan uit dat de kraanmachinist en vrijwillig brandweerman door een misdrijf om het leven is gekomen. De kans dat hij met de noorderzon is verdwenen en al die jaren niets van zich heeft laten horen, acht de politie klein. Ploegstra verdween op dinsdagavond 26 oktober 2010 na een bezoek aan een sportschool in Breskens. Zijn auto werd leeg teruggevonden tussen Breskens en Nummer Eén. In de auto werden bloedspatten van Ploegstra aangetroffen.

,,Het voornaamste doel van het onderzoek is het vinden van Herman’’, aldus officier van justitie Kim Weijers, die bij het Openbaar Ministerie cold cases onder haar hoede heeft. ,,En het ultieme doel is het opsporen van de dader of daders. Maar voor zijn vrouw Sandra en hun dochter Anouk is het belangrijk te weten waar hun man en vader is gebleven.’’