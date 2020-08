Onderzoek: Terneuzen minst aantrekkelijke woongemeente van het land

Zeeuwse Zomerfoto’s: Wachten op het juiste licht

16 juli De lezers van de PZC en de bezoekers van onze site sturen ons weer foto's toe die hen een zomers gevoel geven. Twee keer per week, op dinsdag en op vrijdag, plaatsen wij een pagina in de krant met een selectie uit de foto's die ons zijn toegestuurd via pzc.nl/zomerfoto. Iedere week staat in de krant van vrijdag en op de site wie de weekwinnaar is geworden. Aan het einde van de zomer kiezen we de foto die ons het meest zomerse gevoel van allemaal gaf. De maker van die foto ontvangt een iPad ter waarde van 350 euro. De winnaars van de acht weekprijzen kunnen gratis bij Smartphoto een fotoboek XL samenstellen ter waarde van 49,95.