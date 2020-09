‘Onderzoek natuurverstoring door garnalenvisserij flut’

video Toch nog een Zeeuwse Veterena­nen­dag: ‘Verhalen vertellen en ontmoeting blijft belangrijk’

20 september NIEUWDORP - Geen defilé en geen kransleggingen dit jaar op de Zeeuwse Veteranendag. Door de corona-uitbraak, vond het jaarlijkse evenement in afgeslankte vorm plaats in het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp. Daar stond de ontmoeting centraal.