Onderzoek naar tolvrije tunnel op 2 april klaar

Profiteer­de gemeente Vlissingen van verkoop huizen vermoorde Joden?

21 januari VLISSINGEN - Vlissingen laat onderzoeken welke rol de gemeente had bij het onteigenen en verhandelen van Joodse huizen en panden in de Tweede Wereldoorlog. Archivaris Ad Tramper duikt in de geschiedenis van de geroofde huizen van de Vlissingse Joden die werden afgevoerd naar de vernietigingskampen.