Onderzoek naar toekomst CBK Zeeland na kritiek van kunstenaars

CBK Zeeland is het centrum voor beeldende kunst, vormgeving en architectuur. De organisatie draait vooral op subsidie van de provincie, dat er jaarlijks ruim drie ton in steekt.

Al langere tijd ligt CBK onder vuur. Zeeuwse kunstenaars vinden dat zij weinig hebben aan het instituut. Dat zou ook onvoldoende open staan voor overleg. Meerdere kunstenaars hebben recent het vertrouwen opgezegd. Zij willen er ook niet meer ingeschreven staan.

Het rumoer rond CBK is voor de provincie aanleiding om actie te ondernemen. Er komt een onafhankelijk adviseur, die onderzoek doet naar de toekomstige rol van de organisatie. Wie het onderzoek gaat doen, is nog niet bekend.

Onderzoek is geen bemiddelingspoging

Het gaat niet om een bemiddelingspoging, benadrukt de provincie. Het is vooral aan CBK zelf om het vertrouwen tussen de organisatie en de kunstenaars te herstellen. Wel gaat de onderzoeker kijken welke rol CBK zou moeten gaan vervullen. Het instituut werkt feitelijk in opdracht van de provincie, volgens zogeheten prestatieafspraken.

Die afspraken staan al langer ter discussie. Het was de bedoeling dat CBK zelf, in overleg met ‘het veld', met een voorzet voor nieuwe afspraken zou komen. Maar gezien de moeizame voortgang en de onvrede onder de kunstenaars kiest de provincie nu voor een onafhankelijk onderzoek.

‘Heel waardevol en voor iedereen goed’

Kathrin Ginsberg, directeur van CBK Zeeland, is daar blij mee. ,,Het is goed om onafhankelijk te laten kijken wat nu precies de verwachtingen en de wensen van de kunstenaars zijn. Als er zaken zijn waar wel behoefte aan is, maar die nu niet ons takenpakket zitten, moeten we kijken hoe we die beter op elkaar kunnen aansluiten. Als we dat nog scherper in beeld kunnen krijgen, dan is dat heel waardevol.”

De kritiek van Zeeuwse kunstenaars dat zij weinig hebben aan het CBK, wil Ginsberg niet wegwuiven. ,,Van een aantal snap ik het zeker. Maar wij hebben altijd geprobeerd - en volgens mij zijn we daar ook vaak in geslaagd - om zaken op de kaart te zetten waarmee we het kunstenveld ondersteunen en zichtbaar maken. Maar het is altijd goed om te kijken: wat willen zij nog meer?”

Meer gericht op individuele kunstenaars

Wat meespeelt is dat het kunstbeleid nu meer gericht is op individuele kunstenaars. ,,Dat vraagt soms ook om andere projecten en initiatieven”, zegt Ginsberg. Zij verwijst als voorbeeld naar het eigen CBK-pand aan de Balans in Middelburg. ,,Dat is geen ateliergebouw, maar misschien moet je wel naar dat soort zaken kijken. Het is goed om die te inventariseren en te kijken hoe we deze binnen onze mogelijkheden voor elkaar kunnen krijgen.”

