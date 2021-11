Onderzoek naar superslim laadplein bij station Vlissingen: auto in de schaduw en de zon gaat mee in de tank

opinie Voorzich­tig met de zonnepar­keer­plaats

Nergens in Nederland schijnt de zon vaker dan in Zeeland. Het loont dus de moeite, zou je zeggen, om hier parkeerterreinen te overdekken met zonnepanelen. De auto staat lekker beschut en als het een elektrische is, kan hij meteen worden opgeladen. Mocht het ook nog eens lukken om de zonnestroom ter plekke te bewaren in een grote batterij, dan lijken solar carports helemaal het ei van Columbus. De komende jaren kan het Zeeuwse stroomnet niet alle duurzaam opgewekte energie verwerken, in ieder geval niet de piekbelasting op superzonnige dagen. Ideaal als je de elektriciteit lokaal kunt bewaren, voor dagen dat het bewolkt is.

