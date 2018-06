Onderzoek naar lek Doel kan maanden duren

DOEL - Het kan nog ,,weken of zelfs maanden'' duren voor bekend is wat de precieze oorzaak was van het lek in het nucleaire gedeelte van de kerncentrale in het Vlaamse Doel eind april. Dat heeft de topman van nucleaire waakhond FANC Frank Hardeman verklaard in de Kamercommissie Nucleaire Veiligheid.