Onderzoek naar een ZeelandRing: digitale samenwerking waar hackers niet bij kunnen

In Twente bestaat het, in Brabant wordt eraan gebouwd. Samenwerking tussen bedrijven, overheden en instellingen via veilige digitale verbindingen. Als hij er komt, gaat de ZeelandRing gebruikmaken van bestaande glasvezelkabels, maar buiten het internet om, via een zogeheten ethernetverbinding. ,,Het internet is complex, er zitten risico's aan en het is duur", zegt Mark Jacobs van Stratix, het bedrijf dat voor de provincie de mogelijkheden van een ZeelandRing bestudeert. ,,Op het internet leggen data een lange weg af, ze worden via Amsterdam, Hengelo of Antwerpen verstuurd. Een serviceprovider moet er iets aan verdienen en het netwerk is gevoelig voor hacks. Complete bedrijven worden soms gegijzeld."