Onderzoek naar dodelijk ongeval in Vlissingen duurt nog weken

Beide ongelukken worden afzonderlijk onderzocht. De verkeersgroep van de politie en leden van de Forensische Opsporing bekijken morgenmiddag of de fiets en auto aan elkaar gelinkt kunnen worden. ,,Als dat zo, is wordt er één zaak van gemaakt‘’, zegt Mireille Aalders. De politie bekijkt onder meer camerabeelden uit de omgeving.

De fietser werd gisterochtend rond half vier door een auto aangereden op de Koudekerkseweg, ter hoogte van de Sottegemstraat. Terwijl de man zwaargewond op straat lag, reed de automobilist door. De politie vond even later een voertuig zwaar vernield aan in de bossen achter de rotonde tussen de Van Woelderenlaan en de Bachlaan. De bestuurder was uit de auto geslingerd en werd zwaargewond afgevoerd. Onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) moet uitwijzen of de man onder invloed was.