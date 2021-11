Onderzoek naar dode in kanaal Retranchement gaat nog maanden duren

Het slachtoffer werd dood gevonden in een grijze BMW, die langs de Kanaalweg tussen Sluis en Retranchement te water was geraakt. De politie sloot een dag later een verkeersongeval uit en gaat sindsdien uit van twee mogelijke scenario's: een misdrijf of suïcide. Hoe lang het voertuig in het water heeft gelegen is onbekend.