Onderzoek naar de mogelijkheid om mosselen en oesters voor de Zeeuwse kust te kweken

Oesterkwe­kers komen na vorstperio­de met de schrik vrij

22 februari YERSEKE - Nog twee extra dagen van strenge vorst en de schade in de oestersector was niet te overzien. Net op tijd zette de dooi in, waardoor de op tafels gekweekte oesters in de Oosterschelde de dans ontsprongen. ,,Het is met een sisser afgelopen”, zegt secretaris Jaap de Rooij van de Nederlandse Oestervereniging.