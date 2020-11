Onderzoek moet uitwijzen of Zeeuwen beter worden van afschaffen tol

DEN HAAG - Worden Zeeuwen beter van het afschaffen van de tol in de Westerscheldetunnel? D66 en CDA willen laten onderzoeken wat het effect van afschaffing is op de welvaart en het welzijn van de Zeeuwen. Hun voorstel maakt deze week meer kans om in de Tweede Kamer aangenomen te worden dan het plan van de PvdA om de tol alvast een jaar lang af te schaffen.

Woensdag vergadert de Kamer over de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zoals eerder gemeld komt daar het voorstel van de PvdA aan de orde, om gedurende 2021 geen tol te heffen. Dat kost 30 miljoen euro. Dat jaar kan dan worden gebruikt om een definitieve oplossing te vinden voor de tolheffing.

Goedkope verkiezingsretoriek

,,Dat is goedkope verkiezingsretoriek die stiekem best duur gaat uitpakken”, schampert CDA-Kamerlid Wytske Postma. ,,Dat is maar iets voor één jaar. Het lijkt me niet dat je daar de regio mee vooruit helpt.” Ook het Middelburgse Kamerlid Rutger Schonis (D66) ziet er weinig heil in. ,,Het lijkt me een heel ingewikkelde. Moet je dan na een jaar terug naar de Zeeuws-Vlamingen dat je toch weer tol gaat heffen?"

Postma en Schonis komen met een ander voorstel. Zij pleiten voor een sociaal-economisch onderzoek naar de effecten van het afschaffen van de tol. ,,In het verleden is al een aantal onderzoeken gedaan”, verklaart Schonis. ,,Daarbij is steeds gekeken naar de economische effecten. Tegenwoordig hebben we het in de Kamer steeds meer over het thema brede welvaart. Dat is niet alleen economie, maar ook welzijn.” Postma verwacht dat een ruime meerderheid van de Kamer het voorstel gaat steunen. ,,Zo zetten we steeds een stapje voorwaarts richting het afschaffen van de tol.”

Kabinet wil ook tol op andere wegen

Het argument dat Zeeland een uitzondering is omdat alleen hier over een langer traject tol wordt geheven, gaat straks mogelijk niet meer op. In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), dat ook tijdens het debat aan de orde komt, stelt het kabinet namelijk dat tolheffing ook noodzakelijk is om de Blankenburgtunnel bij Rotterdam en de verlengde A15 bij Arnhem mogelijk te maken. Daar is 337 en 304 miljoen euro voor nodig, wat betekent dat er 25 jaar tol moet worden geheven.

Volgens Postma heeft dat niets te maken met het voorstel naar een onderzoek naar het afschaffen van de tol op de Westerscheldetunnel. Schonis benadrukt dat het belangrijkste is dat het onderwerp op de politieke agenda blijft. ,,We moeten de discussie levend houden.” Hij denkt dat de tolheffing pas echt verleden tijd is als in Nederland het rekeningrijden wordt ingevoerd, iets waar steeds meer partijen naar neigen. ,,Dat is een veel eerlijker systeem. Dan betaalt iedereen voor het gebruik van de wegen en dan kun je niet meer volhouden dat op sommige wegen dubbel moet worden betaald.”