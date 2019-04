Onderzoek in tuin Bruinisse in oude vermissingszaak

De politie kreeg een tip van een verdachte situatie bij de woning. In het huis woonde tot voor kort een vrouw, familielid van een man uit Bruinisse. Hij werd eerder in verband gebracht met de vermissing van een Filipijnse vrouw. De vrouw, Imelda Beccero (destijds 27 jaar oud) verdween half mei 1993 spoorloos na een korte boottrip van Engeland naar Rotterdam.

Grondradar

Vanochtend is met een grondradar een bodemonderzoek in de achtertuin uitgevoerd. Ook zijn er op diverse plekken in de tuin grondmonsters genomen. Het minutieuze onderzoek was erop gericht om uit te sluiten dat een stoffelijk overschot in de tuin was begraven. De politie heeft geen verstoringen van de bodem waargenomen.