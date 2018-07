Onderzeeër opent mosselseizoen

,,Het is weer eens een andere start van het mosselseizoen. Wij denken dat het spectaculair wordt'', zegt Tilly Sint Nicolaas van het Nederlands Mosselbureau. Nadat de mosselen zijn opgevist kunnen ze worden geproefd op een zandplaat in de Oosterschelde. Aan boord van de YE100 bevinden zich woensdag voor genodigden en pers, maar er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor liefhebbers. Gegadigden kunnen zich op mosselen.nl aanmelden. De YE100 vertrekt om 11 uur in de haven van Yerseke en is om 14.30 uur weer terug. Meevaren in de onderzeeër is vrijwel zeker niet mogelijk, zegt Sint Nicolaas. Het vaartuig biedt slechts ruim aan drie opvarenden.