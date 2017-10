Onderwijsstaking zorgt buiten de klas voor drukte

VLISSINGEN - Extra kinderfilms in de bioscoop, topdrukte in de speeltuin en speciale activiteiten bij de sportclub. De staking in het basisonderwijs zorgt donderdag voor stilte in klaslokalen, maar voor grote drukte en extra omzet daarbuiten.

Om wat voorbeelden te noemen: hockeyclub Walcheren in Vlissingen houdt onder 'schooltijd' de jonge leden bezig met een clinic. CineCity vertoont in Terneuzen en Vlissingen meer kinderfilms en in speeltuin 't Klok'uus in 's-Heer Arendskerke is het volle bak. In boekhandel De Drukkerij in Middelburg lezen medewerkers tussen drie en vijf voor uit bekroonde kinderboeken.

Extra personeel

Bij 't Klok'uus is het donderdag alle hens aan dek. De speeltuin heeft 'heel veel reserveringen' , zegt mede-eigenaar Anne-Marie Lokerse. ,,Toen bekend werd dat vandaag gestaakt zou worden, kregen we gelijk allerlei appjes van vrienden en kennissen dat het voor ons een drukke dag zou worden.'' Die voorspelling is uitgekomen. 't Klokuus heeft voor vandaag extra personeel ingehuurd.

Cine City twitterde woensdag op de stakingsdag 'de leukste kinderfilms' te laten zien. ,,We zijn op staking ingesprongen. We vertonen alles we aan kinderfilms in huis hebben'', zegt manager Sander Verdonk. Er draaien in Terneuzen en Vlissingen morgen liefst zeven kinder- en jeugdfilms, drie meer dan op vrijdag. In totaal zijn vandaag overdag dertien voorstellingen in Vlissingen en acht in Terneuzen, twee keer zoveel als op vrijdag.

BSO

De kinderopvang in Zeeland heeft op veel plaatsen de buitenschoolse opvang de hele dag opengesteld. Een stormloop blijft echter uit. ,,Het verschilt sterk per locatie'', zegt Rianne Vons, directeur-bestuurder van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. ,,In Axel is het veel drukker dan anders.'' Aan ouders die geen klant zijn is het aanbod gedaan hun kind(eren) naar de buitenschoolse opvang te brengen, maar hiervan wordt volgens Vons slechts mondjesmaat gebruik gemaakt.

Bij de buitenschoolse opvanglocaties van de Kinderopvang Walcheren komen donderdag niet meer, maar de helft minder kinderen. Maar de kinderen die komen, zijn er de hele dag. Veel ouders hebben of een dagje vrij genomen of een andere oplossing gevonden. Kibeo (Bevelanden en Schouwen-Duiveland) heeft wel wat extra aanmeldingen. De bezetting is volgens Kibeo vergelijkbaar met een rustige vakantiedag.

Protest