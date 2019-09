Onderwijsinspectie onderzoekt schorsing leerling Calvijn College na uitzending #BOOS, andere schoolbesturen niet te spreken over toon van programma

Schorsingen die langer dan één dag duren, moeten bij de Onderwijsinspectie gemeld worden. ,,Dat was niet het geval", aldus Jansen. ,,Wij zullen daarom contact opnemen met het bestuur om te horen wat er speelt.” Voor schorsing zijn wettelijke regels. Allereerst moet het schoolbestuur de inspectie informeren en ook de reden voor de schorsing melden. De leerling moet in staat gesteld worden om te leren, ook al is hij geschorst.

Woordvoerder Onderwijsinspectie Daan Jansen: ,,De wet bepaalt wat mag en wat niet. Wij kijken alleen of de school zich aan de wet houdt. De rest is tussen de school en de leerling; wij bepalen niet wat redelijk is of wie er gelijk heeft.”

#BOOS

De jongen zit al een week thuis. Het Calvijn College legde hem een ‘time out’ op nadat hij het online BNNVARA-programma #BOOS inschakelde om te protesteren tegen het verbod op korte broeken voor jongens. De jongen, die in zijn examenjaar zit, moest zijn excuses aanbieden of van school gaan. Hij koos voor het eerste.

Schorsingen in het voortgezet onderwijs komen relatief weinig voor op havo/vwo. Ook gaat het relatief weinig om leerlingen uit de bovenbouw. Gemiddeld worden leerlingen tussen de twee en drie dagen geschorst. De meest genoemde reden is fysiek geweld tegen medeleerlingen, verbaal geweld tegen personeel en storend gedrag binnen de lessen.

Petitie

De zeventienjarige leerling wendde zich tot #BOOS in een laatste poging om het kledingvoorschrift van tafel te krijgen. Een eerdere petitie met 2500 handtekeningen werd door de directie terzijde geschoven. #BOOS-presentator Tim Hofman gaat in het programma de confrontatie aan met bestuursvoorzitter Jan Bakker van het Calvijn College. Hofman riep in de uitzending leerlingen op een brief te downloaden en door hun ouders te laten ondertekenen. Dinsdag moeten de leerlingen daarmee naar school komen.

Vrijdagmiddag zou er een gesprek zijn tussen de school en de leerling.

Zeeuwse schoolbesturen: uitzending ‘respectloos’ en ‘kwetsend’

Zeeuwse schoolbestuurders zijn niet te spreken over de toon van de uitzending, die donderdag op YouTube werd gezet. Directeur Evert Timmerman van het reformatorische Hoornbeeck College in Goes: ,,Wij hebben óók kledingvoorschriften, wij bereiden onze studenten voor op een plaats in de maatschappij. Ook daar geldt voor bepaalde situaties en plaatsen een dresscode. Dit is makkelijke journalistiek. Het ergste vind ik de ondertoon. De identiteit van het Calvijn College wordt bespottelijk gemaakt, Gods naam gelasterd. Daar doe je de Here verdriet mee en ook de mensen die voor een school met een uitgesproken christelijke identiteit kiezen. Een deel van het filmpje gaat over homoseksualiteit. Heeft niks met broeken te maken. Het eindigt met de constatering dat ‘Jezus in een jurk op aarde liep’. Dat is nog wel het meest kwetsend. Aan het eind, dat blijft hangen. Daar grinniken mensen om. ”

Rector Carin Biesterbosch van het Goese Lyceum: ,,Alles wordt in het belachelijke getrokken. Dat stoort mij ook. Laten we ieders waarden en normen respecteren. Hier zijn leerlingen die zich geheel in zwart hullen, transgenders, juist die diversiteit koesteren wij. Als openbare school verbieden wij alleen gezichtbedekkende kleding. Daarbuiten gaan we het gesprek aan als het nodig is. Een kwetsende tekst op kleding is een statement. Daar moet je je van bewust zijn.”

Belachelijk

Wie voor het Calvijn College kiest, weet waar die voor staat, zegt schoolbestuurder Frans van der Knaap (CSW) . ,,Je weet vanuit welke kerken en overtuiging men voor Calvijn kiest. Als kind hebben je ouders je in die lijn meegenomen en opgevoed, veronderstel ik. Dat BNNVARA-programma staat haaks op die wereld en heeft het compleet belachelijk gemaakt.”

