'Onderwijs moet jeugd meer leren over tolerantie'

MIDDELBURG - Het onderwijs moet meer aandacht besteden aan tolerantie tussen jongeren en begrip voor andere gebruiken en culturen. Die oproep deed voorzitter Micha de Vries van de Joodse Gemeenschap in Zeeland donderdag bij de eerste Etty Hillesumlezing in Middelburg.

De lezing werd gegeven door Klaas Smelik, oprichter en directeur van het Etty Hillesum Onderzoekscentrum in Middelburg. Smelik vergeleek Etty (Esther) Hillesum met de Bijbelse koningin Esther. Beide Esthers wilden - met gevaar voor eigen leven - het lot van hun joodse volk delen. Maar waar de Bijbelse Esther wilde afrekenen met de vijand, koos Etty Hillesum er juist voor zich niet te laten verteren door haat. ,,Zij vond juist dat we elkaar niet als vijand moeten zien.'' Smelik citeerde in dit verband Prediker 3:3. ,,Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen.''

Zijn lezing is opgenomen in het negende deel van de reeks studies naar het leven en werk van de in Middelburg geboren Hillesum. Het eerste exemplaar van dat boek werd donderdag uitgereikt aan Micha de Vries.

,,Het is belangrijk dat we kinderen leren wat de gevolgen kunnen zijn van blinde haat en het isoleren van een bevolkingsgroep'', zei De Vries. Hij ziet niet alleen een toename van antisemitisme, maar maakt zich ook grote zorgen over de houding tegenover vluchtelingen en het beleid van de Amerikaanse president Trump. ,,Ik voel het in Middelburg absoluut niet, maar in Amsterdam durven joden hun keppeltje niet meer te dragen. En in Europa en de wereld verandert veel.'' Dat geldt net zo goed voor de haat tegen en door moslims, voegde hij daaraan toe.