Onderwijs in Zeeland ligt vandaag grotendeels plat

In De Combinatie in Vlissingen is er vanochtend een manifestatie van leerkrachten. Joost Luteijn, directeur basisschool Het Kompas in Oost-Souburg opende de bijeenkomst. ,,We hebben het mooiste beroep van de wereld, een baan met een enorme verantwoordelijkheid. We gaan door het vuur voor ónze kinderen. De werkdruk ontstaat doordat we constant moeten presteren, altijd scherp moeten zijn. Het is jammer dat steeds minder mensen voor dit beroep kiezen en dat er steeds meer leraren naar het voortgezet onderwijs gaan, omdat ze daar meer kunnen verdienen. Jammer dat de politiek niet begrijpt dat het onderwijs topprioriteit is en dat dit beroep onder druk staat. Daarom staak ik.”