Ondernemingsraad: 'Laat Westerschelde Ferry midden in Breskens aankomen en vertrekken’

POLLBRESKENS - Het moet helemaal anders met de veerdienst tussen Vlissingen en Breskens. Als de schepen in de toekomst midden in Breskens aankomen en vertrekken, is dat een impuls voor de plaatselijke economie en voor het toerisme in Zeeland, vindt de ondernemingsraad van de Westerschelde Ferry.

In samenwerking met het personeel heeft de OR een toekomstvisie opgesteld ‘die afwijkt van alle andere scenario's die tot dusver zijn gemaakt'. Het stuk is dinsdag naar Provinciale Staten gestuurd. De OR denkt dat de toekomst van de veerdienst met zijn plan beter gegarandeerd is, ook als uiterlijk in 2033 de Westerscheldetunnel tolvrij wordt.

Nu kom je nergens aan

De aankomst- en vertrekterminal moet verplaatst worden van de veerhaven naar handelshaven van Breskens, stelt de OR. 'De huidige aankomst- en vertreklocatie heeft als groot nadeel dat je nergens aankomt, behalve bij een grote parkeerplaats die verder nagenoeg niets te bieden heeft.’ Verplaatsing zou een impuls geven aan de lokale detailhandel en horeca.

Verder maakt de OR korte metten met het idee dat de veerdienst vooral een voorziening is voor openbaar vervoer. Als de nadruk juist gelegd wordt op de toerist, profiteert de dagelijkse gebruiker daarvan. Volgens de OR is daar alle reden toe, omdat het toerisme in Zeeland nog steeds toeneemt. Het idee is om af te stappen van de huidige uurdienst in de winter en halfuursdienst in de zomer. In plaats daarvan zou het hele jaar door elke drie kwartier zowel in Vlissingen als Breskens een schip moeten uitvaren.

300 in plaats van 186 passagiers

Voor de huidige boten moeten moderne schepen in de plaats komen, die bijvoorbeeld elektrisch varen of op LNG-gas dat schoner is dan de huidige scheepsbrandstoffen. Dat betekent een vergroening van de veerdienst. Mogelijk zullen ze bij storm en wind wel wat vaker uitvallen, merkt de OR op, omdat ze niet met windkracht 9 kunnen varen, zoals de huidige schepen. Ze moeten meer personen kunnen vervoeren (300 in plaats van 186) en eventueel ook motoren en 45-kilometer-auto's. Ook zouden er een buffet en kiosk aan boord kunnen komen.

Volgens de OR kan de huidige veerhaven aan een projectontwikkelaar worden verkocht. Daaruit - en omdat meevarende toeristen meer geld in het laatje brengen - zou de nieuwe veerdienst deels kunnen worden bekostigd. Ook kan navraag worden gedaan naar een mogelijke Europese subsidie.