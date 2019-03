Ondergrondse leiding Covra beschadigd

Volgens de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming is er geen gevaar geweest. De leiding was op het moment van beschadiging niet in gebruik. Voor de zekerheid wordt nog wel onderzocht of er radioactief materiaal in de bodem terecht is gekomen. De ANVS gaat ook onderzoeken wat er fout is gegaan. De leiding werd geraakt bij sloop van de naburige kolencentrale.