Ondergronds leggen van stroomkabels bij Krabbendijke kost minimaal 40 miljoen

Schuldei­sers Thermphos vorderen samen 130 miljoen euro

18:42 MIDDELBURG - In het faillissement van de failliete fosforfabriek Thermphos wordt volgende week woensdag een belangrijke stap gezet. De rechtbank Zeeland-West-Brabant neemt dan een beslissing over de vorderingen van schuldeisers. De in totaal 600 schuldeisers hebben bij elkaar voor 130 miljoen euro aan vorderingen ingediend.