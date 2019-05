Onder water zit het niet goed in de Oosterschelde

Yersekse voorganger (29) adverteert voor gratis biecht: ‘Je hóeft niet alleen met je schuld rond te lopen’

16 mei Een stiekeme verslaving, geheime criminele banden of last van schuldgevoelens? Kom biechten, of je nu gelooft in God of niet. Die oproep doet Tim Schakel, de nieuwe, 29-jarige voorganger van de Vrije Evangelische Gemeente in Yerseke.