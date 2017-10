Onder schooltijd naar een seksklant

Zo weet hij maar al te goed dat loverboys overal hun slag slaan. Ook in instellingen die opgezet zijn door de overheid. Als voorbeeld noemt hij het Nijverheidscentrum in Goes waar jongeren een re-integratietraject doorlopen. ,,Een meisje had de pech dat daar ook, zonder dat iemand het wist, een loverboy was geplaatst die haar binnen de kortste keren inpalmde. Op de avond dat ze naar haar eerste klant ging, werden ze aangehouden tijdens een reguliere verkeerscontrole. Had ze toen maar een kik gegeven, dan hadden we haar direct uit die auto kunnen halen.” Dat durfde ze niet, waarna ze nog weken voor hem werkte voor de politie lucht kreeg van wat er gaande was. Dat was, weet de rechercheur nog goed, dankzij de tip van een oplettende Goesenaar. Die man stond een sigaret te roken en zag dat een jong meisje van de ene auto overstapte naar de andere. Hij vond dat vreemd en waarschuwde de politie. ,,Zulke tips hebben we hard nodig.”