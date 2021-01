Ondanks verbod meer vuurwerkschade in Zeeland: vooral in de weken vóór oud en nieuw

VIDEO Uitslaande brand verwoest schuur in Waarde

9:36 WAARDE - Aan de Kerkweg in Waarde is donderdagavond rond half twaalf een uitslaande brand ontstaan in een schuur. Even na middernacht stond de schuur volledig in brand en was het bouwwerk volgens de brandweer niet meer te blussen. Om kwart voor één werd het sein brand meester gegeven.