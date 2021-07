Ondanks verbod loopt ezel Boets toch op het Domburgse strand

Toch een klein beetje kermis in Vlissingen

24 juli VLISSINGEN - De achtjarige Boaz glundert als hij op de scooter zit in de draaimolen op de Nieuwendijk in Vlissingen. ,,Dit is heel leuk”, roept hij. Ook zijn zusjes en broertje Sarah, Jedidjah en Hanna lachen uitbundig als ze rondjes draaien in de kermisattractie die daar nog tot en met 2 augustus staat.