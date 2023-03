Ondanks strengere eisen nog steeds veel belangstelling voor snijden lamsoor en zeekraal

Wie dit jaar zeekraal en lamsoor wil snijden krijgt te maken met nieuwe eisen. Als je via loting al een vergunning weet te krijgen, dan mag je maar tien keer snijden én maximaal 1 kilo per keer. Nieuw dit jaar is ook dat de vergunning niet meer gebonden is aan één snijgebied. Het papiertje is geldig voor zes aangewezen snijgebieden. Vergunninghouders krijgen een digitale strippenkaart. Als ze zeegroenten willen snijden, moeten ze én een tijdslot én een gebied reserveren. Per keer kan iemand kiezen in welk gebied en op welke dag hij zeegroenten wil oogsten. Het is overigens verboden om de groenten te verkopen. Het snijseizoen loopt dit jaar van 1 juni tot en met 31 augustus.