Ondanks regen nog altijd droogte in Zeeland

VLISSINGEN - Ondanks de neerslag van de afgelopen tijd is er in Zeeland nog steeds sprake van droogte. Dat geldt vooral voor het westelijke deel van de provincie.

Behalve in delen van Zeeland spelen de droogteproblemen in het oosten en zuiden van het land. ,,Grondwaterstanden zijn op veel plaatsen te laag”, meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling in haar nieuwste droogtemonitor. ,,Door de neerslag stabiliseert de situatie, maar van herstel van grondwater is geen sprake.”

Neerslagtekort

Landelijk bedraagt het neerslagtekort momenteel 193 millimeter. Dat is veel hoger dan gemiddeld in augustus (100 millimeter), maar wel aanzienlijk lager dan vorig jaar en in 1976 (300 millimeter).

In Zeeland is de droogte het grootst in West-Zeeuws-Vlaanderen, op Walcheren en Noord-Beveland en in het westelijke deel van Schouwen-Duiveland. Daar ligt het neerslagtekort tussen de 210 en 240 millimeter. Oostelijker in de provincie is het tekort vaak tussen de 180 en 210 millimeter.

Volledig scherm Actuele situatie neerslagtekort © KNMI

De komende tijd wordt wisselvallig weer verwacht. Dat zal naar verwachting tot een lichte daling van het neerslagtekort leiden. Toch neemt het grondwaterpeil op veel plaatsen verder af. ,,Het aantal beken dat droogvalt neemt toe", staat in de droogtemonitor.

Verzilting

Er is nog geen sprake van verzilting van de grote wateren. Dat is wel het geval in het kanaal Gent-Terneuzen, als gevolg van lage waterstanden door droogte in Vlaanderen.