Ondanks de vele regen in Zeeland is de droogte nog niet voorbij

In geen enkele regio viel de afgelopen weken zoveel regen als in Zeeland. Toch is de droogte nog altijd niet voorbij, zegt waterschap Scheldestromen.

,,We hebben nog steeds te maken met een neerslagtekort”, zegt woordvoerster Danielle Steijn. In de kustgebieden is het tekort nog altijd meer dan 300 millimeter. Richting het oosten van de provincie wordt het tekort steeds lager. In de omgeving van Hulst is dat het laagst: tussen de 150 en 180 millimeter.

De afgelopen weken kreeg Zeeland de grootste hoeveelheden regen te verwerken. Op diverse plaatsen in de provincie werd deze maand al bijna 200 millimeter afgetapt. Dat is twee tot drie keer zo veel als gemiddeld in september.

Landelijk watertekort is voorbij

Het landelijk watertekort is inmiddels voorbij, zo bepaalde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deze week. Dat betekent dat de vraag naar zoet water niet meer groter is dan het aanbod. Het neerslagtekort is ook afgenomen onder het niveau van de vijf procent droogste jaren.

Waterschap Scheldestromen voerde op 25 juli een zogeheten onttrekkingsverbod in. Deze voor Zeeland uitzonderlijke maatregel betekent dat er geen water uit sloten, kreken en vijvers mag worden gehaald, bijvoorbeeld om gewassen te beregenen. Dat verbod is nog altijd van kracht. Komende week bekijkt het waterschap of het kan worden ingetrokken.

Het ministerie heeft aangekondigd dat, nu de situatie verbetert, het met alle betrokken partijen de aanpak van de droogtecrisis wil evalueren. Dat moet leiden tot een eindrapport, dat vóór 1 april 2023 gereed dient te zijn. Die datum is van belang, omdat dan het nieuwe droogteseizoen begint.