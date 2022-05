Oncologieverpleegkundigen Annette en Germanda klimmen mee in de Alpe d’HuZes: ‘Je loopt altijd voor een ander’

met video Politiecon­tro­le vanuit ‘gluurbus’: ‘350 euro voor vasthouden van smartphone? Jammer’

De ‘gluurbus’ van de politie blijft een effectief middel tegen afleiding in het verkeer. Al viel de vangst van 51 overtreders dinsdag toch wat tegen. ,,We zitten dit jaar in Zeeland-West-Brabant al op 29 verkeersdoden. Deze acties blijven nodig.”

25 mei