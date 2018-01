Omstreden stof GenX in Westerschelde

BATH - In de waterzuivering bij Bath zijn sporen van de omstreden stof GenX aangetroffen. Volgens waterschap Brabantse Delta, dat de zuivering beheert, gaat het niet om hoge concentraties. De vondst is wel ‘aanleiding voor vervolgonderzoek’, want de stof moet ergens in West-Brabant in het riool terecht zijn gekomen.

In Bath wordt een groot deel van het afvalwater uit West-Brabant verwerkt en in de Westerschelde geloosd. Dit water wordt niet gebruikt als bron voor drinkwater.

Ook Brabant Water heeft onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van GenX in het drinkwater. De conclusie: nergens in de provincie zit de chemische stof in het drinkwater.

Bestuurslid Kees de Jong van Brabantse Delta: ,,Zuiveringen kunnen kunstmatige stoffen als GenX niet uit het water halen en komen dus in de natuur terecht. Dat willen we niet.” Bij de overige onderzochte zuiveringen van Brabantse Delta zoals in Nieuwveer bij Breda is GenX overigens niet gevonden.

De rioolwaterzuivering in Bath is de grootste zuivering van Brabantse Delta en zuivert het afvalwater van 35 dorpen en steden. Het waterschap heeft nog geen idee waar de vervuiling vandaan komt. Die speurtocht is nu begonnen. Of en wanneer er resultaten worden geboekt is nog niet bekend.

GenX is een chemische stof die wordt gebruikt bij de productie van teflon door het chemiebedrijf Chemours in Dordrecht.

Het Zeeuwse waterschap Scheldestromen zegt niet te controleren op GenX. ,,De reden is op zich eenvoudig: het is een tamelijk exotische stof", zegt een woordvoerder. ,,Als je op alle stoffen zou moeten controleren, dan is dat onbegonnen werk en bovendien leidt dat tot onevenredig hoge analysekosten. We checken wel bijvoorbeeld op zware metalen en medicijnresten."