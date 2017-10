Omstreden kabelbelasting wankelt na uitspraak rechter

HULST - Een verrassende wending in de discussie rond de omstreden kabelbelasting. Het gerechtshof in Den Haag vindt de taks in de gemeente Hulst veel te ver gaan en vernietigt daarmee een eerdere uitspraak van de rechtbank. Dat kan ook grote gevolgen hebben voor de andere Zeeuwse gemeenten.

Hulst voerde in 2015 als eerste kabelbelasting (officieel: precariobelasting) in. Dat betekent dat eigenaren moeten betalen voor hun kabels en leidingen die in gemeentegrond liggen.

Voornaamste gedupeerden zijn waterbedrijf Evides en vooral gas- en stroomnetbeheerder Enduris. Zij berekenen de heffing echter weer door aan hun klanten. Bij Enduris worden de kosten omgeslagen over alle Zeeuwse aansluitingen.

Om te voorkomen dat huishoudens moeten meebetalen aan de kabelbelasting elders in de provincie, voerden de overige Zeeuwse gemeenten in 2016 de taks óók in. In totaal gaat het om bijna 10 miljoen euro per jaar.

Verzet

Enduris heeft zich steeds verzet tegen de belasting. Het netwerkbedrijf heeft bezwaar gemaakt tegen de heffing die Hulst over 2015 in rekening bracht. Het gaat om 545.000 euro.

De gemeente wees het bezwaar af. Vorig jaar november stelde ook de Haagse rechtbank Hulst in het gelijk, waarna Enduris in hoger beroep ging.

Met succes, want het gerechtshof steunt het netwerkbedrijf. Op basis van de overeenkomsten voor grootverbruikers heeft de gemeente geen andere keuze dan het toestaan van leidingen en kabels in de grond. Het heffen van belasting daarop is dan niet toegestaan, aldus het hof.

Tegenvaller

Een klein deel van de kabels en leidingen valt er niet onder, zoals voor het laagspanningsnet. Daarover kan wel kabeltaks worden geheven. Het gerechtshof verlaagt daarom de rekening van 545.000 naar slechts 24.000 euro.

Dat betekent een tegenvaller van ruim een half miljoen euro per jaar voor de gemeente Hulst. In 11 van de 12 overige Zeeuwse gemeenten - Sluis was te laat met de invoering - gaat het ook om vele tonnen. Alleen al voor Enduris zijn er dus jaarlijks miljoenen mee gemoeid.

,,We zijn verheugd met de uitspraak", zegt Marieke de Wild, woordvoerster van Enduris. ,,De heffing is een verkapte belastingmaatregel en heeft niets te maken met efficiënt netbeheer. De burger betaalt uiteindelijk."

De Wild wijst erop dat Hulst nog in cassatie kan gaan bij de Hoge Raad. Enduris heeft ook bij de andere gemeenten bezwaren ingediend. ,,Die zijn gelijksoortig als bij Hulst. Die procedures hebben we opgeschort in afwachting van de situatie daar."

Begroting

De gemeente Hulst wil nog niet inhoudelijk ingaan op het oordeel van het gerechtshof. ,,Het college beraadt zich op de uitspraak en aan de hand daarvan beslist het of het in cassatie gaat", zegt een woordvoerster.

Als de opbrengst van de kabelbelasting veel minder hoog uitvalt, brengt dat niet alle gemeenten in problemen. De meeste zetten die inkomsten opzij, bijvoorbeeld om geld terug te kunnen sluizen naar hun inwoners. Maar bijvoorbeeld Tholen heeft al jaarlijks 5,5 ton ingeboekt.