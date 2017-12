Omroep Zeeland zendt week lang documentaires uit

Aan bod komt Vakantie voor iedereen waar de documentairemaker inkijk kreeg bij vakantiepark Marina Beach bij Hoek in de zomer van 2016. Vakantiegangers kwamen daar direct in contact met asielzoekers die daar opgevangen werden.

Ook te zien is Gevangen licht van Rebecca van Wittene die met kunstenaar Loek Grootjans op zoek ging naar het ‘Zeeuwse licht’ en BR-43 over de laatste reis van deze vissersboot. In Alles Beweegt gaat het over de Nederlandse en Zeeuwse cultuur van landbescherming en kustbescherming door zandopspuiting. Zeeuws-Vlaanderen wordt ook belicht in de luchtige docu Zeeuws-Vlaanderen, op de grens van water en land. De week wordt afgesloten met Middelburg800 over de geschiedenis van Middelburg.