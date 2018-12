Omroep Zeeland financieel onder druk

Verslagen­heid bij familie na dodelijk ongeluk in Hoek: ‘Er zijn geen woorden voor onze rouw’

15:37 HOEK - Bij het dodelijke ongeluk zaterdag in Hoek is de 61-jarige Wilfried Lauwers uit het Vlaamse Niel om het leven gekomen. Hij zat samen met 36-jarige zoon Stephan in de auto en kwam terug van een dag zeevissen. Zijn zoon ligt in het ziekenhuis. Wilfried Lauwers is een zakenman die in België bekend is als voorzitter van de Koninklijke Verenigde Lijnvissers.