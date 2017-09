Omroep MAX week lang live vanuit Middelburg

Maandag zijn dat Antoin Peeters (nieuwslezer RTL), Isabel Provoost (deelneemster The Voice Kids en The Voice of Holland), Janny van der Heijden (Heel Holland Bakt). Dinsdag komen Angela Schijf, dokter Ted van Essen en in de keuken Antoine Hermans (kleinzoon van Toon Hermans en chef-kok die in Middelburg heeft gewoond). Woensdag zijn de gasten Frits Spits, Richard Groenendijk en zijn moeder (die in Zeeland woont) en Racoon. Donderdag worden André Hazes jr en violist Edmond Fokker verwacht. Vrijdag schuiven Lavina Meijer, Abdelkader Benali en Robèrt van Beckhoven (Heel Holland Bakt) aan.