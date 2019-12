Omoda verzendt schoenen nu ook in duurzame doos

Wie wordt clubheld van het jaar?

20:14 VLISSINGEN - Over vijf dagen wordt bekend wie Zeeuws clubheld van het jaar is. De categorie sport telt drie genomineerden: Gérard van Wanrooij van SV Wik '57 in de gemeente Schouwen-Duiveland, Willem Meulmeester van VV Arnemuiden uit Arnemuiden en Jeanine Schot van de Tholense Boys in Tholen.