Omoda neemt hotel in Utrecht over

Sinds vorig jaar was bij Omoda al kleding online te koop, maar nu gaat het bedrijf dus ook via een winkel in Utrecht - House of Fred by Omoda - verkopen. Daarboven is boutique hotel Cozy Pillow gevestigd, dat Omoda dus ook overneemt. Klanten kunnen straks bijvoorbeeld een stylingsessie in Utrecht boeken met een overnachting in het hotel.