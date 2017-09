Omleidingen A58 worden komend weekend nog beter aangegeven

Hoewel de werkzaamheden waren aangekondigd, stonden afgelopen zaterdag honderden automobilisten uren in de file. Er ontstond chaos op de snelweg, omdat sommige bestuurders zelfs probeerden te keren om uit de wachtrij te komen. Rijkswaterstaat had er niet op gerekend dat zoveel Duitse vakantievierders die dag naar huis gingen.

Omleiding

De gebeurtenissen zijn dinsdag geëvalueerd. Besloten is de wegwerkzaamheden, die komend weekend worden vervolgd, niet anders aan te pakken. Van vrijdagavond 20 uur tot maandagochtend 6 uur is de A58 richting Bergen op Zoom van Yerseke tot Rilland afgesloten. Van 's Gravenpolder tot Yerseke is maar één rijbaan beschikbaar. Verkeer wordt omgeleid over de parallelweg of liever nog via Schouwen-Duiveland en Zeeuws-Vlaanderen.

Andere tijdstippen zijn geen alternatief, er zijn geen andere omleidingsroutes en het is ook geen optie al het verkeer over de noordzijde van de A58 te leiden, zoals wel gebeurt bij wegwerkzaamheden in Duitsland of Frankrijk. Dat loont alleen als wegwerkzaamheden veel langer duren dan een weekend en dan is het nog de vraag of er niet in twee richtingen files komen te staan.

Meer borden

Wel gaat Rijkswaterstaat proberen automobilisten beter te informeren. ,,We gaan op meer plekken borden plaatsen", meldt woordvoerster Ilze Rokven. Op het informatiebord bij de afslag naar de Sloeweg, dat verkeer de weg wijst naar Terneuzen en Antwerpen, wordt ook de bestemming Aken toegevoegd.

Bij het bord vlak voor Goes, waar automobilisten worden gewezen op de omleidingsroute over Schouwen-Duiveland, wordt Deutschland toegevoegd aan de bestemmingen Rotterdam en Breda. Er komt ook een bord op de N255 over Noord-Beveland, om automobilisten te wijzen op de omleiding over Schouwen-Duiveland. Ook op het Tiendenplein bij Goes komen informatieborden om de omleidingsroutes over Schouwen-Duiveland en Zeeuws-Vlaanderen onder de aandacht te brengen.