Omikron zorgt voor lege lokalen: ‘Vreselijk. Die kinderen horen gewoon op school’

CDA Kapelle en PvdA Reimers­waal pleiten voor grootscha­lig bevolkings­on­der­zoek wegens PFAS uit Wester­schel­de

KAPELLE - Inwoners van de Westerscheldegemeenten moeten zich door de GGD kunnen laten checken op de hoeveelheid PFAS in hun lichaam, vinden zowel het CDA in Kapelle als de PvdA in Reimerswaal.

19:22