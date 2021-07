Oma let even niet op: kinderwagen rolt in Middelburgs kanaal, Duitser redt baby uit het water

Stefan redt ouderen uit huizen in over­stroomd Valkenburg, ‘Hier oefen ik al meer dan 20 jaar voor’

20:15 VALKENBURG – Zelfs met zijn 1 meter 90 moet Stefan zich nog schrap zetten. ,,De kracht van het water is heftig.” Wadend door de ijskoude stroom gaat hij van flat naar flat. ,,We hebben hier wel meer meegemaakt hoor”, vertrouwen de ouderen de beer uit Middelburg toe. Ze pakken hun tasje en gaan met hem mee. ,,Via balkon of raam help ik ze in de bak van een shovel hun huis uit.”