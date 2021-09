‘Oma Afrika’ Sandra Heldens gaf soms wel zeven aerobicslessen per dag

UIT HET LEVEN,,Mijn moeder Sandra was een echte BV, een Bekende Vlissinger”, zegt haar dochter Sigrid Epker-Jense. ,,Ze had jaren een populaire sportschool aan de Hogeweg, ‘Sandra’s Aerobics’.” Ook door haar kindertheater ‘Deurtje Open, Deurtje Dicht’, kenden veel mensen Sandra. Haar drie kleinkinderen noemden haar ‘oma Afrika’. Door het vele sporten was ze jaren zeer fit. Sandra overleed op 7 juli in het ADRZ in Goes op 80-jarige leeftijd, ze schonk haar lichaam aan de wetenschap.