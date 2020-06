OM vordert 22 miljoen euro van voormalig eigenaar coffeeshop Checkpoint

Coffeeshop Checkpoint was in zijn hoogtijdagen de grootste coffeeshop van Nederland. Per dag kwamen er 1.500 tot 3.000 klanten, die een nummertje moesten trekken om aan één van de drie balies wiet te kopen.

De Voormalig coffeeshop werd in 2017 definitief bestempeld als criminele organisatie, maar eigenaar Meddie Willemsen kreeg geen straf, omdat Checkpoint niet anders kon, aldus het oordeel van de rechtbank in Den Bosch destijds. Wel legde het de weg open voor het OM om 28 miljoen euro te gaan terugeisen van Willemsen. ,,Daar kunnen we nu eindelijk mee verder’', zei een woordvoerster van het OM in 2017. Het is het geld dat Willemsen volgens een schatting door justitie zou hebben verdiend met de coffeeshop.