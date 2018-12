OM roeit tegen stroom in bij hoger beroep vaarongeluk Kanaal door Zuid-Beveland

Uitslaande brand in loods ‘s-Heerenhoek: omgeving afgezet wegens explosiege­vaar

23:31 's-HEERENHOEK - In een boerenloods aan de 's-Heerenhoeksedijk in 's-Heerenhoek is vanavond rond 22.50 uur brand uitgebroken. Het gaat om een uitslaande, grote brand. Volgens de Veiligheidsregio liggen er brandstoftanks in de schuur. Er zou volgens de politie sprake zijn van explosiegevaar, de omgeving is daarom ruim afgezet.