OM: 'Moeder pleegt meineed in de rechtbank'

Vier verdachten uit Sas van Gent en Hulst stonden donderdag terecht omdat ze op 28 januari in Hulst rond 20.00 uur een man in elkaar zouden hebben geslagen. Het slachtoffer en zijn vriendin legden die dag en later belastende verklaringen af tegen het viertal. Die vier ontkenden en vertelden tegen de rechters dat ze die avond bij de vrouw in Sas van Gent waren. Alleen tussen 19.00 en 20.00 uur gingen ze twee aan twee in auto’s even naar Hulst om hamburgers, friet en pita te halen. Volgens de vier waren ze allen om 20.00 uur terug om samen naar de film ‘Sjakie en de Chocoladefabriek’ te kijken en was er in Hulst niets bijzonders gebeurd.