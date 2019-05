OM in hoger beroep tegen straffen voor ‘inbrekersfamilie’

Razend trots op het Zeeuwse Knop Bakboek

17:15 MIDDELBURG - Voor een Zeeuws boek is het een bijzondere mijlpaal. Vrijdag kochten Middelburger Michiel Poppe en zijn zoontje Elias het 25.000ste exemplaar van ‘Het Zeeuwse Knop Bakboek’. In boekhandel de Drvkkery in Middelburg overhandigde schrijfster Tinka Leene uit Sint Laurens hen een bloemetje en voorzag hen meteen van een bakblik met een nieuwe bakmix.