OM eist taakstraffen voor fatale healingsessie in IJzendijke

Het Openbaar Ministerie eist taakstraffen van 240 uur tegen Terneuzenaren Mike L. (39) en Sander J. (38) voor hun betrokkenheid bij de dood van Jeffrey van den Hoek (34) op hun Iboga Farm in IJzendijke in 2019.

De officier van justitie sprak van een ‘noodlottige samenloop van omstandigheden’, waarbij J. en L. kan worden verweten dat ze Van den Hoek tijdens een healingsessie op hun boerderij in een hulpeloze toestand hadden gebracht. ,,Ze zijn tekortgeschoten in hun zorgplicht”, zei de officier. Beide mannen wordt ook verweten dat ze riscic's hebben genomen door verboden stoffen toe te dienen. Naast de taakstraffen eiste hij ook onvoorwaardelijke celstraffen, die gelijk zijn aan de tijd dat L. en J. hebben vastgezeten.

Jeffrey van den Hoek stierf op de vroege ochtend van 25 september 2019 nadat hij in IJzendijke had meegedaan aan een zogeheten Warrior Retreat, die door L. en J. was georganiseerd. Tijdens zo’n driedaagse sessie krijgen deelnemers in meerdere ceremonies ‘plantmedicijnen’ toegediend met het doel om hun persoonlijke ontwikkeling te beïnvloeden. L. en J. gebruikten daarbij meerdere stoffen, waaronder ayahuasca en changa die de in Nederland verboden stof DMT bevatten.

Doorbreken van een verslaving

Healingsessies staan erom bekend dat ze sommige mensen kunnen helpen bij het doorbreken van een verslaving of andere slechte gewoonte. J. en L. hadden er door hun verslavingsverleden goede ervaringen mee en dat resulteerde eind 2015 in hun eigen Iboga Farm. De Warrior Retreat trok in de loop der jaren veel publiek, zowel uit binnen- en buitenland. Op hun website beschreven L. en J. de sessie zo: ‘Na de retreat komen deelnemers dichterbij hun intenties en ervaren ze een gevoel van bevrijding en volbrenging’.

Jeffrey van den Hoek meldde zich op maandag 23 september bij de Iboga Farm, maar mocht toen nog nog niet beginnen aan de sessie met ayahuasca. Hij vertelde dat hij de zaterdag ervoor drugs had gebruikt en werd daarom alleen toegelaten bij een deel van het programma. De volgende dag keerde Van den Hoek, die al ervaring had met healingsessies, terug en mocht hij alsnog meedoen.

Nadat de Utrechter een eerste drankje had genomen, duurde het voor hem te lang voordat hij iets voelde. Na een uur kreeg Van den Hoek weer een hoeveelheid toegediend, maar dat leidde niet tot het gewenste effect. Hij werd onrustig, opstandig en was niet meer respectvol naar andere deelnemers.

‘Klappen kreeg op schedel en ribben’

L. vertelde donderdag in de rechtbank dat hij probeerde om op Van den Hoek in te praten, eerst binnen en later buiten. Van den Hoek wilde het terrein verlaten, maar L. wilde hem op de Iboga Farm houden. ,,Toen ik mijn arm op zijn schouder legde en hij omdraaide, leek het alsof er een bezeten persoon voor me stond. Ik herkende hem niet meer’’, zei L. die naar eigen zeggen werd aangevallen en klappen kreeg op zijn schedel en ribben. ,,Hij beukte op me in. Het leek of hij door mij heen wilde gaan.’’ Met hulp van de toegesnelde Sander J. en een andere deelnemer, die op het rumoer waren afgekomen, lukte het om Van den Hoek rustig te krijgen en naar binnen te dragen.

In de farm bonden L. en J. Van den Hoek vast aan enkels en polsen om hem rustig te houden. Vervolgens bleek dat hij het bewustzijn was verloren. In plaats van 112 te bellen probeerden de therapeuten Van den Hoek ter plekke te reanimeren, ook al was er geen defibrillator (AED) voorhanden. Het kwam bij de mannen geen moment op om alsnog de alarmcentrale te bellen. Ze besloten Van den Hoek zelf per auto naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis in Oostburg te brengen, zonder te weten dat daar géén spoedeisende hulp beschikbaar was. ,,We wilden dat hij zo snel mogelijk hulp kreeg’’, zei J. Een helikopter vervoerde Van den Hoek nog naar het ziekenhuis in Gent, maar artsen konden daar niks meer voor hem doen.

Achteraf bleek dat Van den Hoek voor de healingsessie andere drugs had gebruikt, wat in combinatie met een healingsessie verboden is en heel gevaarlijk kan zijn. De combinatie van verschillende stoffen hebben er mede toe geleid dat Van den Hoek is overleden, zo bleek uit onderzoek.

Quote Ook een stuk van mij is die nacht gestorven Sander J., voormalig therapeut van de Iboga Farm

Gevaren en de risico’s van DMT

L. en J. werden aanvankelijk aangeklaagd voor ‘poging doodslag’ omdat de Britse deelnemer had gezegd dat er een nekklem was gebruikt om Van den Hoek uit te schakelen. Daarvan is nu geen sprake meer. Het OM heeft ingezien dat er geen opzet in het spel was, maar vindt wel dat er sprake is van ‘schuldverwijt’ omdat beide mannen risico’s hebben genomen door verboden stoffen te gebruiken en te verstrekken. ,,De verdachten waren op de hoogte van de gevaren en de risico’s van DMT. Bij het gebruik van DMT is bekend dat de bloeddruk en de hartslag aanzienlijk zullen toenemen. Deze effecten leiden tot een verhoogde zuurstofvraag. Hoge doseringen kunnen zelfs leiden tot beroertes, onregelmatige hartslag, bewusteloosheid en de dood.”

Jeffrey’s zus las in de rechtbank een verklaring voor waarin ze aangaf hoe zwaar het verlies van haar broer binnen de familie is gevallen. ,,Er is veel verdriet en pijn. Jullie wisten dat hij middelen had gebruikt. Jullie hadden hem nooit binnen mogen laten. We hebben nog zoveel vragen. Waarom hebben jullie geen 112 gebeld? Waarom was er geen AED? Waarom? Er zijn zoveel vragen. Op sommige vragen komt nooit antwoord. Er is veel onkunde en nalatigheid bij jullie.”

L. en J. gaven aan dat ze het overlijden van Jeffrey van den Hoek nog steeds met zich meedragen en dat ze altijd de bedoeling hebben gehad om mensen te helpen. ,,Ik heb ook een goede tijd gehad met Jeffrey. Het was niet allemaal negatief. De wil om zo iemand te helpen gaf mij motivatie. Dit had niet zo moeten lopen”, zei L. in zijn laatste woord. J. sloot zich daarbij aan: ,,Dat het zo tragisch is afgelopen heeft me geschokt. Ook een stuk van mezelf is die nacht gestorven. Dat zal ik moeten dragen. Het is gebeurd. Ik wens de nabestaanden veel kracht toe om dit een plekje te geven en weer verder te gaan.”

De rechtbank doet uitspraak op 8 december om 12.30 uur.

Volledig scherm De Iboga Farm in 2019. © Camile Schelstraete

Lees alle verhalen over de fatale healingsessie in IJzendijke in het dossier.